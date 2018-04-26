Стал известен график межкорейского саммита

Администрация президента Южной Кореи и представители КНДР провели генеральную репетицию саммита, который пройдет 27 апреля. Одновременно журналистам раскрыли в деталях график и содержание встречи на высшем уровне и сопутствующих мероприятий.

Ниже приводим график завтрашней встречи (время представлено по Сеулу , опережает московское на шесть часов).

9:30 утра. Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении членов делегации пересекает межкорейскую границу и приходит на территорию Республики Корея, где его ждет президент РК Мун Чжэ Ин и члены правительства РК. Проходить Ким будет между зданиями Т2 и Т3 комплекса Пханмунчжома, где обычно проводятся переговоры между военными. Далее следует приветствие лидеров, краткий обмен фразами, совместная фотография.

После этого Мун и Ким совместно проходят примерно 100 метров в глубь южнокорейской территории к небольшой площади, находящейся между «Домом свободы» и «Домом мира».

На площади глав Юга и Севера встречает оркестр и почетный караул военнослужащих, представляющих армию, авиацию и флот Республики Корея. Во время встречи будет играть приемлемая для обеих сторон традиционная корейская песня «Ариран».

После принятия доклада от почетного караула лидеры следуют в сторону «Дома мира». В «Доме мира» на 1 этаже Ким Чен Ын оставляет запись к Книге почетных гостей.

10:30 утра. На 2 этаже в «Доме мира» стартуют официальные переговоры на высшем уровне между РК и КНДР.

Затем для обеда Ким Чен Ын с членами делегации возвращается на территорию КНДР, тогда как южнокорейский лидер обедает на своей земле. После этого Ким Чен Ын вновь приходит к южанам. Возможно, что после обеда к Ким Чен Ыну присоединится его супруга Ли Соль Чжу.

Церемония совместной посадки сосны. Для этого набрана земля с южнокорейской горы Халласан и северокорейской Пэктусан, а также вода из реки Ханган, протекающей через Сеул, и реки Пхеньяна Тэдонган. Сосна будет расти в Пханмунчжоме, перед ней будет памятная табличка с большой надписью «Создавая мир и процветание», с подписями Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына и кратким описанием события.

После посадки сосны совместная прогулка Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ира к одному из мостов в районе ДМЗ, переговоры двух лидеров тет-а-тет.

Продолжение официального межкорейского саммита на 2-м этаже «Дома мира». По итогам будет подписано соглашение, сделано совместное заявление. В зависимости от результатов переговоров возможно проведение совместной пресс-конференции Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

18:30. Начало совместного торжественного ужина, который организует южнокорейская сторона в честь саммита. Участвует расширенный состав делегации РК и КНДР.

Время завершения банкета и возвращения Ким Чен Ын в КНДР пока не определено. Скорее всего все будет решено, исходя из того, как будет проходить банкет.