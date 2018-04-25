Встреча Си Цзиньпина и Моди открывает новые горизонты в китайско-индийских отношениях

Си Цзиньпин и Моди проведут неформальную встречу с 27 по 28 апреля в Ухане — административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/. Ухань выбран местом проведения встречи «не только потому, что это крупнейший город Центрального Китая с богатой историей, с развивающимися контактами со штатами Индии », отметил во вторник на брифинге для журналистов замглавы китайского МИД . Как он пояснил, премьер-министр Моди успел побывать во многих городах Китая, например, Пекине, Гуанчжоу , Сиане, Ханчжоу и Сямэне, но он еще ни разу не находился с визитом в Центральном Китае. «Мы уверены, что поездка в Ухань оставит у премьер-министра Моди совершенно новые впечатления и поможет лучше понять Китай», — сказал Кун Сюанью.

Во время встречи, отметил замминистра, руководители двух стран «в непринужденной и дружественной атмосфере поделятся стратегическим видением в контексте переживаемых современным миром глубоких, ранее небывалых в этом столетии трансформационных процессов, проведут углубленный обмен мнениями по общим, долговременным и стратегическим вопросам о развитии двусторонних отношений в будущем». Это, по его словам, «несомненно, приведет две страны к открытию новых горизонтов во взаимном сотрудничестве, будет во благо обеим странам и их народам, а также имеет важное позитивное значение для регионального и глобального мира».

Кун Сюанью подчеркнул, что Китай и Индия — крупнейшие развивающиеся страны и крупнейшие формирующиеся рынки, а также единственные две страны с более чем миллиардным населением — выступают главной силой в продвижении многополярного мироустройства и экономической глобализации, в обеспечении регионального и глобального мира, стабильности и процветания. В этой связи становится все более очевидным стратегическое и глобальное значение китайско-индийских отношений, подчеркнул замминистра.

Кун Сюанью заявил, что у сторон единое мнение о том, что после встречи в Ухане необходимо, работая над реализацией достигнутых между руководителями двух стран важных договоренностей, поддерживать и дальше контакты на высоком уровне и институциональное взаимодействие, углубить двустороннее сотрудничество, надлежащим образом урегулировать существующие разногласия и активизировать координацию во многосторонних форматах с тем, чтобы «отношения между двумя странами, оказавшиеся на новом рубеже, развивались еще более эффективно и еще более быстро». -0-