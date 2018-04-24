Вьетнам может остаться без нормального Интернета на праздники

Из-за аварии кабеля Азиатско-Тихоокеанского шлюза у берегов Китая Вьетнам может остаться без нормального Интернета на несколько недель

Как сообщает Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа, может замедлиться скорость на всех международных сайтах. Ремонт, по словам источника в компании, должен занять две-три недели. То есть, на праздники 30 апреля и 1 мая вьетнамцы останутся с медленным Интернетом.

Пока местные поставщики интернет-услуг уже ищут другие кабели для передачи сигнала.

Проблемы с кабелями для Вьетнама не в новинку. За данный год это уже третий подобный случай — первые были в январе и феврале.

Японию, Малайзию, Сингапур, Азиатско-Тихоокеанский шлюз — большой подводный кабель, обрабатывающий почти все данные, проходящие через Азию. Он достигает 10 400 километров, охватывая Китай, Гонконг Южную Корею , Тайвань, Таиланд и Вьетнам. В настоящее время у Вьетнама есть шесть подводных кабелей и 120-гигабитный сухопутный канал, идущий по территории Китая. Более 50 млн человек в социалистической республике находятся онлайн — это почти половина населения.

Типичная скорость вьетнамского Интернета — 5,46 мегабайтов в секунду — заняла 74-е место в списке из 189 стран, составленном Cable.co.uk. Согласно данным опроса, средняя скорость широкополосного доступа в стране в 10 раз ниже, чем у ее соседей в регионе.

Источник: VnExpress