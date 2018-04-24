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Китайских мусульман заставили присягать коммунистам
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Китайских мусульман заставили присягать коммунистам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Michael Martina / Reuters
В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая мусульмане, отправляющиеся в паломничество в Мекку, должны подтвердить свою поддержку Коммунистической партии (КПК). Об этом сообщает The Business Insider.
Для того, чтобы совершить хадж, мусульмане должны заполнить заявку на правительственном сайте. В ней необходимо указать, что паломник лоялен курсу КПК и поддерживает концепцию единого и неделимого Китая.
К паломничеству допускаются мужчины в возрасте от 50 до 70 лет. При этом они должны на протяжении как минимум пяти лет постоянно проживать в Урумчи, а в хадже участвовать впервые.
Китайское правительство в последние годы усилило контроль над мусульманским населением страны. В феврале сообщалось, что в некоторых частях региона действуют лагеря перевоспитания, в которых последователи ислама поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина и говорят на китайском языке, который не является для них родным (они говорят в основном на уйгурском).
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