Китайских мусульман заставили присягать коммунистам

В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая мусульмане, отправляющиеся в паломничество в Мекку , должны подтвердить свою поддержку Коммунистической партии (КПК). Об этом сообщает The Business Insider.

Для того, чтобы совершить хадж, мусульмане должны заполнить заявку на правительственном сайте. В ней необходимо указать, что паломник лоялен курсу КПК и поддерживает концепцию единого и неделимого Китая.

К паломничеству допускаются мужчины в возрасте от 50 до 70 лет. При этом они должны на протяжении как минимум пяти лет постоянно проживать в Урумчи, а в хадже участвовать впервые.