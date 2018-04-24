Венгер может продолжить карьеру в азиатском футболе или возглавить «Боруссию» Д

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер , на днях объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, не собирается заканчивать карьеру.

У Венгера есть четыре основных варианта будущего трудоустройства.

Два предложения 68-летнему французу поступили из Азии, ещё два — из Европы, сообщает Téléfoot.

В Азии Венгер может получить пост тренера сборной Японии или заняться развитием китайского футбола.