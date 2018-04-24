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Венгер может продолжить карьеру в азиатском футболе или возглавить «Боруссию» Д
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Венгер может продолжить карьеру в азиатском футболе или возглавить «Боруссию» Д 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, на днях объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, не собирается заканчивать карьеру.
У Венгера есть четыре основных варианта будущего трудоустройства.
Два предложения 68-летнему французу поступили из Азии, ещё два — из Европы, сообщает Téléfoot.
В Азии Венгер может получить пост тренера сборной Японии или заняться развитием китайского футбола.
Напомним, что Венгер уже работал в Азии, тренируя японский «Нагоя Грампус Эйт» в 1995-1996 годах. В Европе наставника «канониров» связывают с дортмундской «Боруссией», где он может сменить Петера Штегера, а в «ПСЖ» француз может занять должность в структуре клуба.
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