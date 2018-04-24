Китай рассказал о нарушениях прав человека в США

Китай ответил Госдепу докладом о нарушениях прав человека в США

20 апреля Госдеп опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире. В нем Россия Китай названы "силами нестабильности", которые нарушают права человека.

Пекин в ответной публикации заявил, что Вашингтон вновь позиционирует себя как "стража прав человека", хотя в самих США ситуация с соблюдением прав продолжает ухудшаться.

В частности, китайские власти указали на систематическую расовую дискриминацию в США, серьезные недостатки в американской демократии и растущий разрыв между бедными и богатыми.

В Пекине также напомнили Вашингтону о военных операциях США за рубежом, которые приводят к гибели мирных жителей.