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Китай рассказал о нарушениях прав человека в США
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Китай ответил Госдепу докладом о нарушениях прав человека в США 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Государственный совет КНР выпустил "Отчет о соблюдении прав человека в США в 2017 году", который стал ответом на доклад Госдепартамента. Об этом сообщает "Синьхуа".
20 апреля Госдеп опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире. В нем Россия и Китай названы "силами нестабильности", которые нарушают права человека.
Пекин в ответной публикации заявил, что Вашингтон вновь позиционирует себя как "стража прав человека", хотя в самих США ситуация с соблюдением прав продолжает ухудшаться.
В частности, китайские власти указали на систематическую расовую дискриминацию в США, серьезные недостатки в американской демократии и растущий разрыв между бедными и богатыми.
В Пекине также напомнили Вашингтону о военных операциях США за рубежом, которые приводят к гибели мирных жителей.
Ранее российский МИД также раскритиковал американский доклад, указав на "русофобские стереотипы" Вашингтона.
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