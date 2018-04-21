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В Германии ждут от КНДР шагов по сделанному заявлению
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В Германии ждут от КНДР шагов в подтверждение намерений о прекращении испытаний 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Германии ждут от КНДР шагов в подтверждение намерений о прекращении испытаний.
Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
«Я приветствую данные заявления как шаг в верном направлении. Однако для начала серьёзного политического процесса и полноценной денуклеаризации КНДР необходимо, чтобы Пхеньян предпринял конкретные шаги и верифицированным образом полностью раскрыл свои атомную и ракетную программы», — цитирует его пресс-служба ведомства.
21 апреля Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний в КНДР. Северная Корея пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране.
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