Стороны окончательно согласовали саммит лидеров Южной Кореи и КНДР

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в понедельник рабочих переговорах представителей двух корейских государств. «Юг и Север в общей сложности провели три раунда диалога на рабочем уровне по вопросам протокола, безопасности и освещения в СМИ саммита 27 апреля. Сегодня достигнуто окончательное соглашение», — отметил он.

Представитель администрации также сообщил, что КНДР согласилась на то, что часть встречи лидеров двух стран будет транслироваться в прямом телевизионном эфире. С этой целью пулу южнокорейских журналистов будет открыт доступ в северную часть Пханмунджома.