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Стороны окончательно согласовали саммит лидеров Южной Кореи и КНДР
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Стороны окончательно согласовали саммит лидеров Южной Кореи и КНДР 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СЕУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Саммит с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына начнется утром 27 апреля и будет включать официальный ужин на южнокорейской стороне пограничного пункта Пханмунджом. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель администрации южнокорейского президента.
По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в понедельник рабочих переговорах представителей двух корейских государств. «Юг и Север в общей сложности провели три раунда диалога на рабочем уровне по вопросам протокола, безопасности и освещения в СМИ саммита 27 апреля. Сегодня достигнуто окончательное соглашение», — отметил он.
Представитель администрации также сообщил, что КНДР согласилась на то, что часть встречи лидеров двух стран будет транслироваться в прямом телевизионном эфире. С этой целью пулу южнокорейских журналистов будет открыт доступ в северную часть Пханмунджома.
Делегация Южной Кореи 5 марта встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. На переговорах стороны договорились о проведении встречи лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США. В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита — 27 апреля. Встреча Ким Чен Ына и Трампа, как ожидается, может состояться в мае или июне этого года.
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