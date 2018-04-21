Ещё
Косачев: прогресс по КНДР достигнут коллективными действиями «шестерки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев: прогресс по КНДР достигнут коллективными действиями «шестерки» 

РИА Новости 7 минут назад
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя субботнее заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил, что прогресс по КНДР достигнут коллективными действиями «шестерки», в том числе благодаря сохранению у РФ и Китая каналов диалога с Пхеньяном.
Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.
"На самом деле прогресс, если он подтвердится, стал возможным в силу коллективных действий пяти стран в «шестерке», где у каждой страны была своя роль и где сохранение каналов диалога с Пхеньяном у Пекина и Москвы было не менее важным инструментом, чем публичные угрозы «стереть с лица земли» со стороны Вашингтона", — написал Косачев в соцсети Facebook.
Он подчеркнул, что для нормализации ситуации на Корейском полуострове нынешних решений Пхеньяна недостаточно.
"Нужны оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона. Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие. Отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи. Восстановление политического диалога", — заключил он.
РИА Новости: последние новости
Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах Делегация из КНДР приедет на ВЭФ-2018 во Владивосток Приморье проработало вопрос о возможностях для работы граждан КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину оставят без помощи124
Трамп рассердился из-за звонка Путина249
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей117
Монголия обратилась к России за помощью142
США уничтожили суперброневики наемников из РФ320
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение