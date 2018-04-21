Косачев: прогресс по КНДР достигнут коллективными действиями «шестерки»

Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.

"На самом деле прогресс, если он подтвердится, стал возможным в силу коллективных действий пяти стран в «шестерке», где у каждой страны была своя роль и где сохранение каналов диалога с Пхеньяном у Пекина и Москвы было не менее важным инструментом, чем публичные угрозы «стереть с лица земли» со стороны Вашингтона", — написал Косачев в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что для нормализации ситуации на Корейском полуострове нынешних решений Пхеньяна недостаточно.

"Нужны оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона. Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие. Отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи. Восстановление политического диалога", — заключил он.