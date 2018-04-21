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В Китае обнародуют название спутника-ретранслятора для лунной программы
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В Китае обнародуют название спутника-ретранслятора для лунной программы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ — Китай скоро обнародует название спутника-ретранслятора, предназначенного для поддержки связи между Землей с зондом «Чанъэ-4», который будет находиться на обратной стороне Луны.
Название спутника будет обнародовано 24 апреля, когда в стране отмечается День космонавтики, сообщили в Китайском космическом агентстве /ККА/. Напомним, что в тот же день в 1970 году Китай запустил в космос свой первый искусственный спутник Земли «Дунфанхун-1».
При этом станут известными и названия еще двух микроспутников, разработанных Харбинским политехническим университетом. Они будут запущены в космос для проведения научных экспериментов.
Зонд «Чанъэ-4», как ожидается, совершит мягкую посадку на обратной стороне Луны во второй половине этого года. «Разработка лунного зонда идет в штатном режиме», — сообщил представитель ККА Ли Гопин.
На борту «Чанъэ-4» будет размещена научная полезная нагрузка из Нидерландов, Швеции, Германии и Саудовской Аравии.
По ранее опубликованной информации Китай планирует в конце мая или начале июня текущего года вывести спутник-ретранслятор на гало-орбиту возле точки Лагранжа Л2 и затем запустить зонд «Чанъэ-4». -0-
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