Синдзо Абэ назвал положительным шагом отказ КНДР от ядерных испытаний

Синдзо Абэ. Токио приветствует решение КНДР отказаться от проведения ядерных и ракетных испытаний и считает это положительным шагом на пути к денуклеаризации, заявил премьер-министр Японии

"Это шаг в положительном направлении, мы приветствуем его. Вместе с тем, мы будем уделять пристальное внимание тому, имеет ли это отношение к полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации", — цитирует Абэ информационное агентство Kyodo.

Абэ особо отметил, что «позиция Японии по отношению к Северной Корее не меняется». Японская сторона продолжит тесно взаимодействовать с Вашингтоном и Сеулом по проблеме северокорейской ракетно-ядерной программы.