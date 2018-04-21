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Синдзо Абэ назвал положительным шагом отказ КНДР от ядерных испытаний
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Синдзо Абэ назвал положительным шагом отказ КНДР от ядерных испытаний 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Токио приветствует решение КНДР отказаться от проведения ядерных и ракетных испытаний и считает это положительным шагом на пути к денуклеаризации, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Это шаг в положительном направлении, мы приветствуем его. Вместе с тем, мы будем уделять пристальное внимание тому, имеет ли это отношение к полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации", — цитирует Абэ информационное агентство Kyodo.
Абэ особо отметил, что «позиция Японии по отношению к Северной Корее не меняется». Японская сторона продолжит тесно взаимодействовать с Вашингтоном и Сеулом по проблеме северокорейской ракетно-ядерной программы.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) объявил о новой стратегии развития социалистической экономики, которая подразумевает отказ от ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, информирует агентство ЦТАК.
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