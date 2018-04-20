Геополитика через экономику: Россия может укрепить позиции в регионе с помощью совместных проектов с КНДР

Экономические связи России Северной Кореи нужно рассматривать в контексте геополитики, интересов России в регионе, однако это не снижает важности конкретных проектов, которые могут реализоваться в перспективе. Такое мнение озвучила доцент кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по КНДР и Южной Корее Ирина Ланцова

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"20 апреля посол (РФ в КНДР) Александр Мацегора проводил заместителя министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гына, вылетевшего во главе делегации в нашу страну. Делегация примет участие в 8-м заседании совместной российско-корейской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией Соглашения между правительствами России и КНДР о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства", — сообщает российское посольство в Пхеньяне

В ходе предстоящих переговоров в Москве и Владивостоке будут также обсуждаться пути развития двустороннего сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне, отметили в дипломатической миссии.

Россия не позднее конца следующего года должна выслать всех северокорейских трудовых мигрантов — в соответствии с санкциями, которые Совет Безопасности ООН ввел против КНДР.

С учетом перемен в регионе

Последний год экономические отношения России и Северной Кореи переживают спад, в силу именно санкционных мер в отношении Пхеньяна, говорит Ирина Ланцова.

"Однако когда речь идет об экономике в контексте отношений двух стран, то предполагается, что ситуация может измениться. Я бы ее расценивала не только с позиции экономического взаимодействия, а в контексте тех перемен, что происходят в регионе. Опять же со всеми этими процессам связана активизация внешнеполитической деятельности Пхеньяна. И для России как одного из ключевых игроков в регионе, одной из тех стран, что поддерживают КНДР, это очень важно", — сказала эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Порт, газопровод, дорога

Если говорить о конкретных проектах, это может быть связано с газопроводом, и с железной дорогой. Именно эти темы в рамках нормализации отношений Сеула и Пхеньяна могут получить новое звучание, отметила Ланцова.

В целом же экономические связи России с КНДР рассматривать надо именно в контексте геополитики. Единственное исключение здесь — трудовые мигранты; Северная Корея была источником дешевой рабочей силы на Дальнем Востоке, и для Дальнего Востока уход этой силы — заметный урон.

"Но в большей степени все экономические связи России и КНДР выстроены на перспективу, на будущее. Это и проекты свободной экономической зоны, порта, Транскорейской железной дороги, газопровода", — пояснила Ирина Ланцова.