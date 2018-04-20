Замминистра экономики КНДР посетит Россию

Замминистра экономики КНДР Ли Гван Гын посетит Москву Владивосток . Об этом сообщает российское посольство в Пхеньяне на своей странице в фейсбуке.

"20 апреля посол (России в КНДР) Александр Мацегора проводил заместителя министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гына, вылетевшего во главе делегации в нашу страну. Делегация примет участие в 8-м заседании совместной российско-корейской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией Соглашения между правительствами России и КНДР о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства", — заявили в посольстве.

Также стало известно, что будут обсуждать и пути развития двустороннего сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне.