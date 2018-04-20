ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация экс-президента США Джорджа Буша — младшего не была дальновидной в вопросе ракетно-ядерной программы КНДР, что привело к усугублению кризиса на Корейском полуострове. Такое мнение в опубликованном в пятницу интервью агентству Kyodo выразил бывший американский дипломат Дэвид Страаб.
"После того, как мы обнаружили, что Север нарушает рамочное соглашение (между КНДР и США от 1994 года — прим. ТАСС), маловероятно, что какая-либо администрация смогла бы поддерживать условия, установленные этим документом", — сказал он.
"Но я не думаю, что администрация Буша думала наперед. Она была похожа на маленького мальчика, который играет в шашки. И, конечно, Северная Корея сделала то, что предполагали многие эксперты — вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выгнала инспекторов с атомных объектов", — добавил Страаб. По его словам, отсутствие резервного плана действий у администрации Буша привело к очередному ядерному кризису, который пытается решить нынешний президент США Дональд Трамп.
Страаб также рассказал, что после того, как в 1994 году США и КНДР заключили рамочное соглашение по урегулированию северокорейской ядерной проблемы, у двух стран были планы по открытию специальных дипломатических офисов для связи, которые должны были фактически выступать в качестве посольств. Однако эти планы также не были реализованы. Ситуацию усугубило проведенное в 1998 году испытание баллистической ракеты «Тэпходон». В результате также двум странам таки не удалось согласовать в 2000 году встречу на высшем уровне между тогдашними лидерами Биллом Клинтоном и Ким Чен Иром.
В начале 2018 года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После этого, как ожидается, с северокорейским лидером может встретиться президент США Дональд Трамп.