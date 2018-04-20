Экс-дипломат США считает, что администрация Буша — младшего усугубила кризис вокруг КНДР

"После того, как мы обнаружили, что Север нарушает рамочное соглашение (между КНДР и США от 1994 года — прим. ТАСС), маловероятно, что какая-либо администрация смогла бы поддерживать условия, установленные этим документом", — сказал он.

"Но я не думаю, что администрация Буша думала наперед. Она была похожа на маленького мальчика, который играет в шашки. И, конечно, Северная Корея сделала то, что предполагали многие эксперты — вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выгнала инспекторов с атомных объектов", — добавил Страаб. По его словам, отсутствие резервного плана действий у администрации Буша привело к очередному ядерному кризису, который пытается решить нынешний президент США Дональд Трамп

Ким Чен Иром. Страаб также рассказал, что после того, как в 1994 году США и КНДР заключили рамочное соглашение по урегулированию северокорейской ядерной проблемы, у двух стран были планы по открытию специальных дипломатических офисов для связи, которые должны были фактически выступать в качестве посольств. Однако эти планы также не были реализованы. Ситуацию усугубило проведенное в 1998 году испытание баллистической ракеты «Тэпходон». В результате также двум странам таки не удалось согласовать в 2000 году встречу на высшем уровне между тогдашними лидерами Биллом Клинтоном