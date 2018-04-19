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КНДР готова принять делегацию Южной Кореи в рамках проекта «Хасан — Раджин»
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КНДР готова принять делегацию Южной Кореи в рамках проекта «Хасан — Раджин» 

РИА Новости 1 час назад
ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. КНДР подтвердила готовность принять у себя соответствующую делегацию из Южной Кореи в рамках практического рассмотрения перспектив трехсторонней реализации проекта «Хасан — Раджин», сообщил журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка, возглавляющий межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР.
РЖД совместно с Северной Кореей реконструировали железнодорожную линию Хасан — Раджин (Наджин) (Россия — КНДР) и порт Раджин. Сообщалось, что к проекту может присоединиться и Южная Корея, которая благодаря ему сможет получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. Однако Сеул в 2016 году приостановил работу по проекту в качестве одной из ответных мер на запуск Пхеньяном ракет.
"Как вы знаете, я в конце марта посетил КНДР, мы это отметили, что рассчитываем на продуктивность этого диалога. В этом же контексте были обсуждены в Пхеньяне и трехсторонние проекты. И для нас очень важно, что мы получили подтверждение готовности северокорейской стороны принять у себя соответствующую делегацию из Южной Кореи в рамках практического рассмотрения перспектив трехсторонней реализации проекта «Хасан — Раджин», — сказал Галушка на Ялтинском международном экономическом форуме, отметив, что встреча готовится.
Он добавил, что со своей стороны РФ на всех уровнях подчеркивает заинтересованность в налаживании прямого диалога и сотрудничества между Республикой Корея и КНДР.
"Поэтому можем только приветствовать интенсификацию диалога, который происходит в регионе", — отметил министр.
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