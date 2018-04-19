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В Северной Корее появилась первая леди
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В Северной Корее появилась первая леди 

News.ru 1 час назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын присвоил своей молодой жене статус первой леди. Местные СМИ впервые назвали Ли Соль Чжу «уважаемой первой леди», а на прошлых выходных она совершила первый официальный выход без сопровождения супруга, сообщает «Франс-Пресс».
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