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В Северной Корее появилась первая леди
News.ru
1 час назад
Комментарии
Лидер
КНДР
Ким Чен Ын
присвоил своей молодой жене статус первой леди. Местные СМИ впервые назвали Ли Соль Чжу «уважаемой первой леди», а на прошлых выходных она совершила первый официальный выход без сопровождения супруга, сообщает
«Франс-Пресс»
.
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