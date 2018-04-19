Китай отменил визы для россиян 

Отправиться в путешествие в Китай стало проще. Власти КНР отменили визы для жителей 59 стран, в числе которых и Россия.
Стоит отметить, что свободное посещение предполагается только в одном регионе страны — острове Хайнань. Именно сюда на отдых приезжают тысячи туристов со всех уголков планеты. Как сообщает Лента.ру, нововведение вступит в силу с 1 мая 2018 года. Китайские власти уверены, что послабление визового режима позволит значительно развить туризм в этом регионе страны.
Также на Хайнань без виз теперь смогут ездить жители Великобритании, Франции, Украины, Италии, Греции и других стран. В прошлом году этот регион Китая посетили 284 тысячи граждан РФ. Долететь до туристического острова можно из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ.