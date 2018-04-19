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Власти Вануату опровергли сообщения о военной базе Китая
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Власти Вануату опровергли сообщения о военной базе Китая 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
Вануату не ведет закулисные переговоры с Китаем о создании военно-морской базы на своих островах. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр тихоокеанского государства Шарлот Салвай.
"Я участвую в работе правительств (Вануату) уже 27 лет, и мы никогда не вели переговоры с Китаем о военной базе", — сказал Салвай после переговоров с премьером Австралии Малколмом Тернбуллом, которые состоялись в рамках проходящей в Лондоне встречи глав правительств стран Содружества.
О планах Китая создать военно-морскую базу в Вануату 10 апреля сообщили австралийские СМИ. МИД КНР в тот же день опроверг данную информацию. «Я думаю, эта фейковая новость», — заявил официальный представитель ведомства Гэн Шуан.
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