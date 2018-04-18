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Открыт маршрут международных железнодорожно-морских грузоперевозок Республика Корея — Циньхуандао /Китай/ — Монголия
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Открыт маршрут международных железнодорожно-морских грузоперевозок Республика Корея — Циньхуандао /Китай/ — Монголия 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Шицзячжуан, 18 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в 10 часов утра контейнерный поезд, груженный бытовой электронной техникой, автомобилями и другими товарами из Республики Корея /РК/, отправился из порта Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ в Монголию.
Таким образом, был официально открыт маршрут международных железнодорожно-морских контейнерных перевозок РК — Циньхуандао — Монголия.
Сообщается, что данные товары, погруженные в 100 стандартных контейнеров, были доставлены из РК в Циньхуандао морским транспортом, затем по железной дороге их перевезут из Циньхуандао в монгольскую столицу Улан-Батор через погранпереход Эрэн-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/.
Грузовой состав будет отправляться по указанному маршруту раз в неделю. К концу нынешнего года частота отправления поездов может увеличиться до двух раз в неделю.
Напомним, что в 2004 году была открыта судоходная линия Циньхуандао — Инчхон /РК/. Сейчас объем международных контейнерных перевозок этого порта составляет более 30 тыс. стандартных контейнеров в год.
Открытие вышеупомянутого маршрута, по мнению экспертов, будет содействовать повышению степени открытости Циньхуандао внешнему миру. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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