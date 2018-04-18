Открыт маршрут международных железнодорожно-морских грузоперевозок Республика Корея — Циньхуандао /Китай/ — Монголия

Шицзячжуан, 18 апреля / Синьхуа / — Сегодня в 10 часов утра контейнерный поезд, груженный бытовой электронной техникой, автомобилями и другими товарами из Республики Корея /РК/, отправился из порта Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ в Монголию

Таким образом, был официально открыт маршрут международных железнодорожно-морских контейнерных перевозок РК — Циньхуандао — Монголия.

Сообщается, что данные товары, погруженные в 100 стандартных контейнеров, были доставлены из РК в Циньхуандао морским транспортом, затем по железной дороге их перевезут из Циньхуандао в монгольскую столицу Улан-Батор через погранпереход Эрэн-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/.

Грузовой состав будет отправляться по указанному маршруту раз в неделю. К концу нынешнего года частота отправления поездов может увеличиться до двух раз в неделю.

Напомним, что в 2004 году была открыта судоходная линия Циньхуандао — Инчхон /РК/. Сейчас объем международных контейнерных перевозок этого порта составляет более 30 тыс. стандартных контейнеров в год.

Открытие вышеупомянутого маршрута, по мнению экспертов, будет содействовать повышению степени открытости Циньхуандао внешнему миру. -0-