Китай надеется на использование возможностей «Пояса и пути» для расширения сотрудничества с Непалом во всех направлениях 

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Китай надеется на использование возможностей, появляющихся благодаря инициативе «Пояс и путь», для расширения сотрудничества с Непалом во всех направлениях и выведения межгосударственных отношений на новый уровень развития.
Об этом заявил сегодня в Пекине заместитель председателя КНР Ван Цишань во время встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Кумаром Гьявали.
Ван Цишань сказал, что Китай и Непал — хорошие соседи и друзья, выдержавшие испытание историей. Связи между двумя странами уходят своими корнями в далекое прошлое. Под общим руководством глав двух стран китайско-непальские отношения получили непрерывное и здоровое развитие, стабильно продвигается двустороннее сотрудничество во всех сферах.
Ван Цишань отметил, что Китай рад видеть завершение политической трансформации в Непале и перенос центра тяжести в государственном строительстве на развитие экономики. Китай поддерживает сохранение солидарности и стабильности в Непале и осуществление им целей по развитию страны, подчеркнул он.
Глава МИД Непала сказал, что Непал и Китай — партнеры по вечной дружбе и всеобъемлющему сотрудничеству. Непал признателен китайской стороне за неизменную поддержку и помощь, новое правительство Непала будет решительно проводить политику одного Китая, отметил он. -0-