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Финал конкурса чтецов стихотворений на русском и китайском языках прошел в Екатеринбурге
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Финал конкурса чтецов стихотворений на русском и китайском языках прошел в Екатеринбурге 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Финал конкурса чтецов стихотворений на русском и китайском языках прошел в Екатеринбурге. Об этом сообщила во вторник ТАСС куратор кабинета китайской культуры и языка библиотечного центра «Екатеринбург» Светлана Нораева.
“Сегодня прошел финал российско-китайского конкурса чтецов. Отборочные этапы прошли, и сейчас финалисты боролись за первое, второе и третье место. Наши китайские партнеры читали на русском языке, а русские студенты и те, кто изучает китайский, читали именно на китайском”, — сказала она.
По ее словам, в финале приняло участие около 20 человек, всего в мероприятии участвовало более 40 человек. «У нас два жюри. Первое жюри будет оценивать китайских студентов, а второе — русских студентов и тех, кто изучает китайский язык», — отметила она.
В мероприятии приняли участие представители генерального консульства КНР в Екатеринбурге. «Стихотворение существует в Китае уже почти 3 тыс. лет. Конфуций сказал своему сыну, что если не научиться писать стихотворения, нельзя научиться красиво говорить.
Я считаю, что между нашими странами есть тесная связь, и стихотворения доказывают нашу дружбу», — отметила генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. После приветственной речи она прочитала стихотворение о дружбе СССР и Китая.
В юрисдикцию Генерального консульства КНР в Екатеринбурге входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. Гэн Липин была назначена генконсулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге в августе 2016 года. Ранее она работала на дипломатической службе в Москве и Макао.
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