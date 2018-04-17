Финал конкурса чтецов стихотворений на русском и китайском языках прошел в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 апреля. / ТАСС /. Финал конкурса чтецов стихотворений на русском и китайском языках прошел в Екатеринбурге. Об этом сообщила во вторник ТАСС куратор кабинета китайской культуры и языка библиотечного центра «Екатеринбург» Светлана Нораева.

“Сегодня прошел финал российско-китайского конкурса чтецов. Отборочные этапы прошли, и сейчас финалисты боролись за первое, второе и третье место. Наши китайские партнеры читали на русском языке, а русские студенты и те, кто изучает китайский, читали именно на китайском”, — сказала она.

По ее словам, в финале приняло участие около 20 человек, всего в мероприятии участвовало более 40 человек. «У нас два жюри. Первое жюри будет оценивать китайских студентов, а второе — русских студентов и тех, кто изучает китайский язык», — отметила она.

В мероприятии приняли участие представители генерального консульства КНР в Екатеринбурге. «Стихотворение существует в Китае уже почти 3 тыс. лет. Конфуций сказал своему сыну, что если не научиться писать стихотворения, нельзя научиться красиво говорить.