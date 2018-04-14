В Алматы скоро откроют лечебно-оздоровительный центр китайской медицины

Пекин, 14 апреля / Синьхуа / — Жители Алматы / Казахстан / скоро получат возможность пройти курс лечения методами традиционной китайской медицины у себя дома. Органы здравоохранения Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай / откроют в этом крупнейшем казахстанском городе лечебно-оздоровительный центр китайской медицины.

По сообщению прессы, первый диагностико-реабилитационный корпус центра будет построен в мае этого года. Там будут работать от 9 до 25 врачей-специалистов из Больницы китайской медицины СУАР.

В последние годы оздоровительный туризм в Китае становится все более популярным среди иностранцев. Согласно данным, медицинские учреждения Урумчи, административного центра СУАР, и других синьцзянских городов ежегодно принимают более 10 тыс. зарубежных пациентов. Большинство из них приезжает из стран Центральной Азии и других стран, расположенных вдоль «Пояса и пути».

Приток пациентов из-за рубежа наблюдается, как правило, во время туристического сезона. Тем не менее, кратковременный курс лечения не соответствует принципам традиционной китайской медицины, отметил в интервью газете «Синьцзян чэньбао» /"Утренний Синьцзян"/ заместитель начальника Синьцзянского управления по делам китайской национальной медицины и фармацевтики Чжао Синьцзянь.

По его словам, проект лечебно-оздоровительного центра в Алматы реализуют в рамках сотрудничества между Больницей китайской медицины СУАР и Академией Шелкового пути при содействии районных органов здравоохранения.

Чиновник отметил, что китайская сторона заинтересована в сотрудничестве с казахстанской медицинской службой в усилении контроля над лечебной деятельностью с применением методов традиционной китайской медицины. Это позволит, как качественно сохранить здоровье местных жителей, так и защитить репутацию китайской медицины.