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В Алматы скоро откроют лечебно-оздоровительный центр китайской медицины
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В Алматы скоро откроют лечебно-оздоровительный центр китайской медицины 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ — Жители Алматы /Казахстан/ скоро получат возможность пройти курс лечения методами традиционной китайской медицины у себя дома. Органы здравоохранения Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ откроют в этом крупнейшем казахстанском городе лечебно-оздоровительный центр китайской медицины.
По сообщению прессы, первый диагностико-реабилитационный корпус центра будет построен в мае этого года. Там будут работать от 9 до 25 врачей-специалистов из Больницы китайской медицины СУАР.
В последние годы оздоровительный туризм в Китае становится все более популярным среди иностранцев. Согласно данным, медицинские учреждения Урумчи, административного центра СУАР, и других синьцзянских городов ежегодно принимают более 10 тыс. зарубежных пациентов. Большинство из них приезжает из стран Центральной Азии и других стран, расположенных вдоль «Пояса и пути».
Приток пациентов из-за рубежа наблюдается, как правило, во время туристического сезона. Тем не менее, кратковременный курс лечения не соответствует принципам традиционной китайской медицины, отметил в интервью газете «Синьцзян чэньбао» /"Утренний Синьцзян"/ заместитель начальника Синьцзянского управления по делам китайской национальной медицины и фармацевтики Чжао Синьцзянь.
По его словам, проект лечебно-оздоровительного центра в Алматы реализуют в рамках сотрудничества между Больницей китайской медицины СУАР и Академией Шелкового пути при содействии районных органов здравоохранения.
Чиновник отметил, что китайская сторона заинтересована в сотрудничестве с казахстанской медицинской службой в усилении контроля над лечебной деятельностью с применением методов традиционной китайской медицины. Это позволит, как качественно сохранить здоровье местных жителей, так и защитить репутацию китайской медицины.
"Открытие лечебно-оздоровительного центра в Алматы — это лишь первый шаг продвижения китайской медицины. В перспективе органы здравоохранения Синьцзяна могут открыть подобные учреждения в других сопредельных с Китаем странах, включая Кыргызстан, Таджикистан и Россию", — сообщил собеседник газеты. -0-
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