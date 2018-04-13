Си Цзиньпин объявил о создании зоны свободной торговли на острове Хайнань

ПЕКИН, 13 апреля. / ТАСС /. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу объявил о создании зоны свободной торговли в островной провинции Хайнань (Южный Китай). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение об оказании поддержки [проекту] по созданию экспериментальной зоны свободной торговли на территории всего острова

для того, чтобы Хайнань осуществлял поступательную и поэтапную политику по формированию системы портов свободной торговли", — заявил он, выступая с речью по случаю 30-летней годовщины учреждения провинции как самостоятельной административно-территориальной единицы (до 1988 года остров входил в состав провинции Гуандун, от которой его отделяет морской пролив — прим. ТАСС).

По словам китайского лидера, меры по стимулированию экономического развития данного региона — одно из важных направлений национальной политики по увеличению степени открытости всей страны, усилению процессов глобализации.

Хайнань — одна из провинций КНР, центральные власти уделяют ее развитию особо пристальное внимание. В 2017 году валовый региональный продукт (ВРП) острова увеличился на 7% до 446,2 млрд юаней (71,0 млрд долларов). По показателю ВРП он находится на 28-м месте в списке из 31 региона провинциального уровня.

Около 57% в структуре добавленной стоимости Хайнань приходится на сферу услуг, примерно 22% — на промышленность, до 21% — на сельское хозяйство. Китайское правительство обозначило 12 приоритетных отраслей развития этой провинции, куда относятся туризм, высокоэффективное аграрное производство, интернет-технологии, медицина, фармацевтика, современные финансы, выставочный бизнес, логистика, нефтегазовая сфера, низкоуглеродные производственные технологии, новейшие разработки, а также культурно-образовательный сектор, куда относится и спорт.