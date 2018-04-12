Эксперт: КНДР выбрала удачное время, заявив о готовности к диалогу с Сеулом

Дональдом Трампом. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае может провести встречу с президентом США

"Они (в КНДР) просто поняли, что наступило время для уже дипломатических усилий, и время довольно удобное. В прошлом году у нас в Южной Корее прошли президентские выборы, сейчас у нас новый президент — Мун Чжэ Ин. У него есть свои собственные взгляды на объединение нации, и мы сейчас готовимся к тому, что Северная Корея прекратит свой цикл провокаций, чтобы мы могли установить какие-то более конструктивные отношения", — заявил старший научный сотрудник южнокорейского института Asan Institute for Policy Studies Го Мён Хён на экспертном мероприятии Московского центра Карнеги

По его словам, момент для прекращения КНДР ее провокаций с ядерным оружием выбран весьма удачно, что позволило Пхеньяну сохранить лицо и постараться попробовать иную тактику. При этом он добавил, что КНДР продолжает использовать одну и ту же стратегическую линию.

"Северная Корея в действительности сейчас является государством с ядерным арсеналом, и c этих позиций они выступают. Они выбрали очень удачный момент — во время Олимпиады в Южной Корее, в начале нового президентского срока (Мун Чжэ Ина). Они сделали свое предложение, и оно сразу было принято", — сказал Толорая.

По его словам, можно ожидать хороших результатов от межкорейского саммита, у Сеула и Пхеньяна «не так уж много противоречий».