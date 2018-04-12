Хван Бен Со снят с должности заместителя председателя Государственного совета КНДР

Пхеньян , 12 апреля / Синьхуа / — Шестая сессия Верховного народного собрания 13-го созыва прошла в КНДР в среду. На ней было принято решение о снятии Хван Бен Со с должности заместителя председателя Государственного совета КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи /ЦТАК/.

Отмечается, что по предложению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Хван Бен Со был снят с должности зампреда Госсовета, также лишились своих постов члены Госсовета Ким Ги Нам, Ли Ман Гон и Ким Вон Хон. По поручению Ким Чен Ына в члены Госсовета КНДР были дополнительно выбраны Ким Чжон Гак, Пак Кван Хо, Тхэ Чжон Су и Чжон Ген Тхэк.

На сессии обсуждались и другие организационные вопросы. Премьер-министр КНДР Пак Бон Дю выступил с докладом о работе правительства по выполнению пятилетней стратегии экономического развития в 2017 году и задачах на 2018 год. Министр финансов Ги Гван Хо отчитался об итогах исполнения госбюджета 2017 года и бюджете на 2018 год. —0—