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Хван Бен Со снят с должности заместителя председателя Государственного совета КНДР
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Хван Бен Со снят с должности заместителя председателя Государственного совета КНДР 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пхеньян, 12 апреля /Синьхуа/ — Шестая сессия Верховного народного собрания 13-го созыва прошла в КНДР в среду. На ней было принято решение о снятии Хван Бен Со с должности заместителя председателя Государственного совета КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи /ЦТАК/.
Отмечается, что по предложению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Хван Бен Со был снят с должности зампреда Госсовета, также лишились своих постов члены Госсовета Ким Ги Нам, Ли Ман Гон и Ким Вон Хон. По поручению Ким Чен Ына в члены Госсовета КНДР были дополнительно выбраны Ким Чжон Гак, Пак Кван Хо, Тхэ Чжон Су и Чжон Ген Тхэк.
На сессии обсуждались и другие организационные вопросы. Премьер-министр КНДР Пак Бон Дю выступил с докладом о работе правительства по выполнению пятилетней стратегии экономического развития в 2017 году и задачах на 2018 год. Министр финансов Ги Гван Хо отчитался об итогах исполнения госбюджета 2017 года и бюджете на 2018 год. —0—
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