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Министр культуры Южной Кореи: Ким Чен Ын «совершенно другой», чем его описывают СМИ
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Министр культуры Южной Кореи: Ким Чен Ын «совершенно другой», чем его описывают СМИ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын «совершенно другой», чем его описывают СМИ, а также выразил мнение, что тот искренне хочет улучшить отношения с южным соседом. Своими впечатлениями от встречи с лидером КНДР То Чон Хван поделился с телекомпанией CNN.
Она сообщила в четверг, что То Чон Хван сидел рядом с Ким Чен Ыном и его женой Ли Соль Чжу во время выступления южнокорейских артистов в Пхеньяне 1 апреля. Министр культуры рассказал, что лидер КНДР показался ему «совершенно другим, чем его описывают в новостных сюжетах», а также, что, по его впечатлениям, Ким Чен Ын «искренне и неподдельно» хочет улучшить отношения между двумя странами. «Он выглядел очень естественно, когда говорил на разные темы, от музыки и культуры до спорта», — отметил также министр.
Южнокорейские артисты дали два концерта в КНДР, которые прошли 1 и 3 апреля. В них в том числе принимали участие певец Чо Ён Пхиль, группа Red Velvet и бывшая участница группы «Сонё сидэ» по имени Сохён. На первом мероприятии присутствовал Ким Чен Ын с супругой и родной сестрой Ким Ё Чжон.
Это первая поездка южнокорейских артистов в КНДР с 2005 года. В феврале в Республике Корея с двумя концертами выступил северокорейский ансамбль «Самджиён».
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