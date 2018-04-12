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Министр культуры Южной Кореи: Ким Чен Ын надеется на продолжение культурного обмена
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Министр культуры Южной Кореи: Ким Чен Ын надеется на продолжение культурного обмена 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван поделился впечатлениями от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в беседе с CNN.
То Чон Хван сидел рядом с Ким Чен Ыном во время первого за 13 лет концерта южнокорейских поп-артистов, проведенного в Северной Корее.
"Он выглядел очень естественно, когда говорил о музыке, культуре и спорте", — рассказал То Чон Хван, добавив, что Ким Чен Ын совсем не похож на свой образ в СМИ. По мнению южнокорейского министра, Ким Чен Ын с оптимизмом ждет встречи с президентом Южной Кореи Мун Джэином на апрельском саммите в Сеуле, надеясь на улучшение напряженных отношений Южной и Северной Кореи.
Концерт носил имя «Весна идет». «После концерта он отметил символизм названия и высказал надежду на продолжение культурного обмена осенью, после саммита с Мун Джэином и встречи с Дональдом Трампом», — сказал То Чон Хван.
Концерт южнокорейских исполнителей прошел в Большом театре в Пхеньяне 1 апреля. На концерте северокорейский лидер побывал вместе со своей супругой.
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