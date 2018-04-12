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США настроены на денуклеаризацию и не станут «играть в игры» на переговорах с КНДР — Помпео
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США настроены на денуклеаризацию и не станут «играть в игры» на переговорах с КНДР — Помпео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом он сообщил в своих письменных показаниях.
Директор ЦРУ Майк Помпео сделал заявление о намерениях президента США Дональда Трампа не допустить риска из-за северокорейского ядерного арсенала. Помпео заявил, что США не будут «играть в игры» с КНДР и четко настроены на денуклеаризацию.
«Осталось сделать немало дипломатической работы, в том числе по поддержке намерения президента встретиться с северокорейским лидером. Эта встреча будет проходить на фоне приверженности нашего президента достижению денуклеаризации. Он также намерен не допустить того, чтобы Америка подверглась риску из-за северокорейского арсенала ядерного оружия», — передают РИА Новости письменные показания директора ЦРУ.
Майк Помпео уверен, что сейчас Соединенные Штаты не повторят ошибок, которые допускали в прошлом при переговорах с Северной Кореей. Помпео заявил, что он не станет играть в игры за столом переговоров, как и президент США.
«Ставки высоки для всех, но я считаю, что они выше всего для северокорейского режима», — сообщил директор ЦРУ.
Между тем, напомним, ранее Майк Помпео заявлял, что «годы мягкой политики» Вашингтона в отношении России завершились. Но при этом, он также упомянул о необходимости налаживания отношений с Москвой, несмотря на их «сложность».
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