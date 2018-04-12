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В прошлом году в 23 странах мира казнили 993 человека
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В прошлом году в 23 странах мира казнили 993 человека 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Лидером по числу «узаконенных убийств» по-прежнему остается Иран. Там привели в исполнение 51% от общего числа всех смертных приговоров. Высшая мера наказания активно применяется и в Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане. Об этом говорится в докладе неправительственной организации Amnesty International.
Обнародованная статистика не включает в себя тысячи казней в Китае, где такие сведения являются государственной тайной.
В исследовании отмечается, что в прошлом году Гвинея и Монголия отменили смертную казнь. По этому пути пошла и Кения.
Некоторые страны продолжают применять смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками. Это относится к Ирану, Малайзии, Китаю, Саудовской Аравии и Сингапуру.
"Иран и Малайзия постепенно вносят изменения в их антинаркотические законодательства. Там смертная казнь понемногу сдает свои позиции", — подчеркнул генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.
А вот в Сингапуре в 2017 году за преступления, связанные с наркотиками, было повешено восемь человек — в два раза больше, чем в 2016 году, сообщает ТАСС.
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