Как «вечный» Си Цзиньпин повлиял на Африку?

Объявление, сделанное после голосования в парламенте Китая в марте, заставило некоторых комментаторов провести сравнение с ситуацией в Африке, когда лидеры пренебрегают демократическими конвенциями, чтобы оставаться у власти как можно дольше. Эти проблемы, безусловно, находят отражение на континенте, где лидеры, такие как Жозеф Кабила из Конго или Йовери Мусевени из Уганды , цепляются за власть. Но есть и более широкий вопрос, который необходимо поставить: что означает расширенный срок пребывания китайского действующего президента Си Цзиньпина для Африки, кроме того, что это конституционный вопрос о сроках президентства?В обозримом будущем взаимодействие Африки с Китаем будет определяться стратегией поведения Си. Вот почему Южноафриканский институт международных отношений только что опубликовал документ, в котором определены пять ключевых тенденций в Африке. Они откроют определенные возможности для Африки в ее отношениях с Китаем и закроют другие. Для континента важно обратить внимание на эти тенденции, поскольку расширенное влияние Си, возможно, углубит их влияние в течение следующего десятилетия. Центральная роль Компартии

Работа с Китаем означает работу с Коммунистической партией Китая. Си поднялся к власти, усилив контроль над партией и расширив ее контроль над страной. В своих работах он подчеркивает, что компартия является ключевым аспектом в процессе принятия решений китайской стороной, как на местном, так и на международном уровне. Часть стратегии компартии заключается в том, чтобы повлиять на молодых африканцев за счет образования и обучения. С этой целью тысячи африканских правительственных чиновников, журналистов и студентов ежегодно проходят обучение в Китае. В 2016 году Пекин увеличил количество выделяемых стипендий для африканских начинающих политиков с 200 до 1 тыс. в год.

Сейчас в Китае обучается больше африканских студентов, чем в США Великобритании . Си обычно настаивает на центральной роли партийной доктрины во всех образовательных процессах в университетах. С 2013 года он призвал исключить так называемые «западные идеи» из университетских учебных планов. Образование и обучение формирует мировоззрение будущего поколения. Поскольку эти африканские студенты возвращаются обратно на родину, доктрина компартии будет ведущим фактором поведения на континенте. Инициатива «Один пояс — одна дорога».

Долгосрочное правление президента Си также обеспечивает будущее инициативы «Один пояс — одна дорога». Это он одобрил внешнеполитическую инвестиционную инициативу; крупный инфраструктурный проект, связывающий Китай на суше с Европой посредством железной дороги через Центральную Азию и морские маршруты в Средиземное море и Европу через Восточную Африку. Он уже направляет большие объемы финансирования инфраструктурным проектам в таких странах, как Танзания и Эфиопия. Теперь, когда Си усилил власть, эта инициатива должна сохраниться. Это открывает значительные возможности для развития Африки. Однако создание инфраструктуры проходит не бесплатно: африканским странам следует внимательно изучить то, как эта инициатива повлияет на устойчивость долга и приоритеты на континенте. Реформа ООН

Китай долгое время поддерживал реформирование Совбеза ООН , чтобы обеспечить более широкое представительство с юга. Пекин не забыл, что он получил свое место в Совбезе ООН частично за счет голосов африканских стран. В своем выступлении на XIX партийном съезде Си выразил поддержку «усилиям других развивающихся стран по увеличению их представительства».

Теоретически это могло бы поднять дискуссию о реформе Совбеза ООН. Военная роль на мировом уровне

Мали и Президент Си неоднократно призывал к укреплению военной техники и боевой готовности китайской армии. Расширенный срок президентства повышает вероятность того, что Народно-освободительная армия Китая будет играть более заметную глобальную роль. Военные бюджеты на 2018 год были увеличены на 8,1%, трехлетний максимум. Несмотря на то, что Китай по-прежнему намного отстает от США в общем объеме военных расходов, он догоняет. Это расширение напрямую влияет на Африку. Первая иностранная военная база Китая недавно начала действовать в Джибути , несмотря на жалобы США, чей лагерь Леманье находится всего в нескольких километрах. В Джибути расположены и французские, японские, испанские, итальянские и немецкие базы, а также строится база Саудовской Аравии. Китай стал активнее участвовать в миротворческой деятельности ООН в Африке. Его войска расположены в Южном Судане Либерии , а также задействованы в инициативах по борьбе с пиратством в Сомали . Эти миссии способствовали обеспечению безопасности в Африке, они также помогают укрепить имидж Китая в качестве мирового лидера и предоставить китайским войскам ценную боевую подготовку в реальном мире. Это поднимает вопросы для Африки о растущем китайском военном присутствии на континенте. Управление интернетом

Во время первого срока Си было отмечено значительное ужесточение собственных регулирующих норм и правил в интернет-сегменте Китая. Американская неправительственная организация Freedom House теперь называет интернет Китая самым ограниченным в мире. Си призвал к дальнейшему контролю и расширению «интернет-суверенитета»: это исключает глобальные конвенции об управлении Интернетом, что усиливает контроль со стороны национальных правительств. Пока мало свидетельств того, что Китай заинтересован в экспорте своего интернет-управления в другие страны. Некоторые опасаются, что репрессивные африканские правительства отдадут предпочтение идее интернет-суверенитета, чтобы бороться с инакомыслием внутри страны. Китай является главным торговым партнером Африки и ключевым иностранным инвестором. Африка нуждается в большем количестве местных экспертов, владеющих китайским языком, которые могут дать представление о внутренней работе этой растущей сверхдержавы. Си Цзиньпин настроен на долгое правление. И Африке лучше всего строить планы в соответствии с этим.