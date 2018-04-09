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Действительно ли Горбачёв был готов отдать Курильские острова Японии
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Действительно ли Горбачёв был готов отдать Курильские острова Японии 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Внешнеполитический курс СССР во времена Михаила Горбачёва был отмечен не только преодолением логики биполярного противостояния в отношениях с Западом, но и развитием отношений с азиатскими странами. Последний советский генсек мог войти в историю как лидер, решивший главную проблему в советско-японских (а теперь и российско-японских) отношениях, а именно — вопрос принадлежности южнокурильских островов (или «северных территорий» как их называют в Японии). На какие уступки готов был пойти Горбачёв, чтобы урегулировать эту проблему?
«Намечаются признаки поворота к лучшему»
В июле 1986 г. Михаил Горбачёв, годом ранее занявший пост генерального секретаря ЦК КПСС, прибыл во Владивосток, где он выступил с речью, обозначившей приоритеты политики нового советского лидера в Азии. Об отношениях с Японией он говорил следующее: «Здесь также намечаются признаки поворота к лучшему. Было бы хорошо, если бы этот поворот произошел».
В тот период советское руководство, заинтересованное в привлечении японской экономической помощи, намеревалось акцентировать внимание на развитии экономического сотрудничества со страной восходящего солнца. В то же время, оно поминало, что нормализация отношений с Японией невозможна без решения вопроса принадлежности четырёх южнокурильских островов — Кунашира, Итурупа, Хабомаи и Шикотана. Однако к обсуждению этого вопроса СССР был не готов.
В январе 1986 г. в Токио прибыл советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе, который заявил, что СССР считал территориальный вопрос решённым «на соответствующей исторической и международно-правовой базе».
Выжидательная позиция
Японская сторона заняла выжидательную позицию, делая ставку на изменение политики советского руководства в духе «нового политического мышления», а также на то, что по мере ухудшения экономического положения в стране советское руководство будет готово пойти на уступки.
Их тактика имела определённый успех. В период «перестройки» активизировались двусторонние советско-японские контакты, а территориальный вопрос стал фигурировать в повестке дня официальных встреч. Но было ли советское руководство действительно готово отказаться от Южных Курил в обмен на японскую экономическую помощь?
Как указывает историк А. А. Кошкин в своей книге «Японский фронт маршала Сталина. Факты. Документы», Э. Шеварднадзе позже признавал, что «хотел передать острова Японии». Помимо этого, пойти на уступки Токио в территориальном вопросе в обмен на экономическую помощь советскому лидеру советовал и президент США Рональд Рейган.
Сколько стоят Курилы?
О том, что М. С. Горбачёв готов продать Японии острова впервые открыто заявил советский предприниматель и депутат ВС РСФСР Артём Тарасов. В начале 1991 г. он обвинил советского лидера в том, что тот намеревался за 200 млрд долларов отказаться от четырёх южнокурильских островов. На апрель 1991 г. был намечен первый официальный визит главы СССР в Японию, поэтому к территориальной проблеме было приковано особое внимание.
В газетах того периода появлялись различные версии того, на чём были основаны заявления Тарасова. Как сообщала газета «Коммерсантъ» в марте 1991 г., в ходе беседы Горбачёва и лидера Либерал-демократической партии Японии Икиро Одзавы якобы шёл разговор об уступке островов в обмен на «финансовое участие Японии в финансировании объектов взаимного сотрудничества», но речь шла о сумме в 28 млрд долларов. По данным газеты, вопрос передачи островов был и на повестке дня проходившего в этот период визита в Японию министра иностранных дел СССР А. А. Бессмертных, а окончательно вопрос предполагалось урегулировать в ходе визита в Токио самого Президента СССР.
М. С. Горбачёв, в свою очередь, в книге «Жизнь и реформы» признал, что Одзава намекал ему на то, что японские фирмы будут готовы оказать СССР «существенную экономическую помощь», если Москва согласится с условиями, выдвигаемыми Токио. При этом бывший советский президент тогда отверг «всякий торг как способ ведения дел».
Незавершённое дело
Исторический визит советского лидера в Японию проходил 16-19 апреля 1991 г. По воспоминаниям самого Горбачёва, японцы особо настаивали на необходимости подтверждения условий декларации 1956 г., в которой СССР соглашался на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора (советское руководство отказалось от этого обещания после подписания американо-японского договора о взаимодействии и безопасности 1960 г.).
18 апреля 1991 г. по итогам визита М. С. Горбачёва в Японию было подписано совместное советско-японское заявление, в котором отмечалось, что Президент СССР и Премьер-министр Японии обсуждали вопрос заключения мирного договора, «включая проблему территориального размежевания, с учетом позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп». Одно только упоминание данной проблемы в официальном документе уже свидетельствовало об изменении позиции Москвы.
Для окончательного урегулирования вопроса Южных Курил у Михаила Горбачёва не хватило времени. Уже после распада СССР он сетовал: «Если бы я остался на своём посту, вопрос о северных территориях, вероятно, уже давно был бы разрешён».
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