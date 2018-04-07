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Китайские и арабские археологи обнаружили в Саудовской Аравии осколки древнего китайского фарфора
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Китайские и арабские археологи обнаружили в Саудовской Аравии осколки древнего китайского фарфора 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Джидда /Саудовская Аравия/, 6 апреля /Синьхуа/ — Археологи Китая и Саудовской Аравии, ведущие совместные раскопки на месте древнего портового города Аль-Серриан на Аравийском полуострове, недавно обнаружили множество осколков китайского белого фарфора времен династий Сун /960-1279/ и Юань /1271-1368/, а также китайского бело-синего фарфора времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/. Это очень ценная находка для исследователей, занимающихся историей Морского шелкового пути. Фотографии Синьхуа/Ван Бо
Джидда /Саудовская Аравия/, 6 апреля /Синьхуа/ — Археологи Китая и Саудовской Аравии, ведущие совместные раскопки на месте древнего портового города Аль-Серриан на Аравийском полуострове, недавно обнаружили множество осколков китайского белого фарфора времен династий Сун /960-1279/ и Юань /1271-1368/, а также китайского бело-синего фарфора времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/. Это очень ценная находка для исследователей, занимающихся историей Морского шелкового пути. Фотографии Синьхуа/Ван Бо  Джидда /Саудовская Аравия/, 6 апреля /Синьхуа/ — Археологи Китая и Саудовской Аравии, ведущие совместные раскопки на месте древнего портового города Аль-Серриан на Аравийском полуострове, недавно обнаружили множество осколков китайского белого фарфора времен династий Сун /960-1279/ и Юань /1271-1368/, а также китайского бело-синего фарфора времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/. Это очень ценная находка для исследователей, занимающихся историей Морского шелкового пути. Фотографии Синьхуа/Ван Бо  Джидда /Саудовская Аравия/, 6 апреля /Синьхуа/ — Археологи Китая и Саудовской Аравии, ведущие совместные раскопки на месте древнего портового города Аль-Серриан на Аравийском полуострове, недавно обнаружили множество осколков китайского белого фарфора времен династий Сун /960-1279/ и Юань /1271-1368/, а также китайского бело-синего фарфора времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/. Это очень ценная находка для исследователей, занимающихся историей Морского шелкового пути. Фотографии Синьхуа/Ван Бо  Джидда /Саудовская Аравия/, 6 апреля /Синьхуа/ — Археологи Китая и Саудовской Аравии, ведущие совместные раскопки на месте древнего портового города Аль-Серриан на Аравийском полуострове, недавно обнаружили множество осколков китайского белого фарфора времен династий Сун /960-1279/ и Юань /1271-1368/, а также китайского бело-синего фарфора времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/. Это очень ценная находка для исследователей, занимающихся историей Морского шелкового пути. Фотографии Синьхуа/Ван Бо
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