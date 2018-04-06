Челябинский ансамбль «Урал» отправится в Северную Корею на день рождение Ким Ир Сена

Челябинские танцоры из ансамбля «Урал» с минуты на минуту отправятся покорять самую закрытую страну мира. Как стало известно журналистам, танцоры получили приглашение на фестиваль искусств КНДР , который проводится ежегодно и посвящен дедушке нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына — товарищу Ким Ир Сену . В гастроли отправятся 42 человека, подготовившие программу из 14 номеров, сообщает "Южноуральская панорама" — «Везем самое лучшее: „Венок дружбы“, „Ямщики“, юмористический номер „Бабий бунт“. Из недавних постановок — „Юла“ и „Ложкари“. Ну и, конечно, будем плясать „Бышеньку“, — отметил директор ансамбля „Урал“ Владимир Карачинцев Напомним, что если бы не стечение обстоятельств, этот визит мог бы стать ответным: осенью прошлого года любимый танцевальный ансамбль Кимов (Национальный ансамбль КНДР) должен был прибыть в Челябинск на международный фестиваль народного искусства „Синегорье“. Однако из-за очередных санкций, наложенных на Северную Корею, выступление не состоялось. Отметим, что кроме „Урала“ в КНДР ждут хор имени Пятницкого и казачий ансамбль „Ставрополье“.