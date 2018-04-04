Министр обороны Пакистана заявил об улучшении отношений с Россией

Отношения между Пакистаном Россией заметно улучшаются на фоне того, что мир из однополярного превращается многополярный, сказал журналистам министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан в кулуарах Московской конференции по безопасности.

«Отношения между Пакистаном и Россией улучшаются. Я вижу хорошие перспективы для этих отношений», — отметил он.

В конце января министр в интервью газете Financial Times говорил, что Пакистан утратил доверие к США и готов сконцентрироваться на укреплении отношений с Россией и Китаем . Он тогда отметил, что страна заинтересована в новых поставках вооружения, в том числе из России.

По его словам, в настоящее время мир из однополярного превращается в многополярный. «В связи с этим будут определенные экономические последствия. Не только из-за ситуации в Азии и на Ближнем Востоке, но и изменения по всему миру. Мы собираемся здесь (на Московской конференции по безопасности. — RNS), чтобы обсудить установление мира на Ближнем Востоке и в других регионах», — объяснил министр участие страны в Московской конференции по безопасности.