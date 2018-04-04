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«Тотальный диктант» пройдёт в двух городах КНДР
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«Тотальный диктант» пройдёт в двух городах КНДР 

RT на русском 47 минут назад
«Тотальный диктант» в 2018 году будет также проведён в двух городах КНДР: Пхеньяне и Вонсане. Об этом заявил дальневосточный координатор «Тотального диктанта» Вячеслав Беляков. По его словам, организаторы акции в этом году привлекли города-партнёры за рубежом к написанию «Тотального диктанта».
«Города эти в Японии, Китае, во Вьетнаме, в Малайзии. В Северной Корее обязательно проходит «Тотальный диктант»: в Пхеньяне и Вонсане», — приводит слова Белякова РИА Новости.
Ранее НСН сообщала, что темой «Тотального диктанта» в 2018 году станут поволжские немцы.
RT на русском: последние новости
Сеул и Пхеньян договорились о проведении межкорейского саммита 27 апреля СМИ: Встреча на высшем уровне между КНДР и Японией может состояться в июне Правительство Японии огласило дату проведения саммита G20 в 2019 году
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