«Тотальный диктант» пройдёт в двух городах КНДР 

«Тотальный диктант» в 2018 году будет также проведён в двух городах КНДР: Пхеньяне и Вонсане. Об этом заявил дальневосточный координатор «Тотального диктанта» Вячеслав Беляков. По его словам, организаторы акции в этом году привлекли города-партнёры за рубежом к написанию «Тотального диктанта».
«Города эти в Японии, Китае, во Вьетнаме, в Малайзии. В Северной Корее обязательно проходит «Тотальный диктант»: в Пхеньяне и Вонсане», — приводит слова Белякова РИА Новости.
Ранее НСН сообщала, что темой «Тотального диктанта» в 2018 году станут поволжские немцы.