Си Цзиньпин поздравил М. Масиси со вступлением в должность президента Ботсваны

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Ботсвану традиционно связывает глубокая дружба, перед странами открыты широкие перспективы сотрудничества, укрепление двустороннего взаимодействия во всех сферах отвечает коренным интересам обоих народов. По словам председателя КНР, М. Масиси — давний друг китайского народа, сделавший важный вклад в продвижение двусторонних дружественных отношений. Си Цзиньпин подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию связей между КНР и Ботсваной, готов совместно с М. Масиси вписать новую страницу в историю межгосударственных отношений, чтобы двустороннее сотрудничество принесло больше плодов на благо обеих стран и их народов. —0—