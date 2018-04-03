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Си Цзиньпин поздравил М. Масиси со вступлением в должность президента Ботсваны
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Си Цзиньпин поздравил М. Масиси со вступлением в должность президента Ботсваны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил поздравительную телеграмму Мокгвитси Масиси по случаю его вступления в должность президента Ботсваны.
Си Цзиньпин отметил, что Китай и Ботсвану традиционно связывает глубокая дружба, перед странами открыты широкие перспективы сотрудничества, укрепление двустороннего взаимодействия во всех сферах отвечает коренным интересам обоих народов. По словам председателя КНР, М. Масиси — давний друг китайского народа, сделавший важный вклад в продвижение двусторонних дружественных отношений. Си Цзиньпин подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию связей между КНР и Ботсваной, готов совместно с М. Масиси вписать новую страницу в историю межгосударственных отношений, чтобы двустороннее сотрудничество принесло больше плодов на благо обеих стран и их народов. —0—
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