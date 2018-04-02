Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: упрямое отстаивание Лай Циндэ позиции "независимости Тайваня" является крайне опасным, он переоценивает свои силы

Пекин, 2 апреля / Синьхуа / — Лай Циндэ упрямо отстаивает позицию «независимости Тайваня» и неоднократно публично высказывался по этому поводу, тем самым безрассудно бросая вызов текущему состоянию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, серьезно провоцируя общественные настроения двух берегов пролива, причиняя вред миру и стабильности в Тайваньском проливе и коренным интересам соотечественников двух берегов пролива, в особенности тайваньских. Такие действия являются крайне опасными, он переоценивает свои силы.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

Такой комментарий Ма Сяогуан сделал после недавних очередных высказываний ответственного представителя органа исполнительной власти Тайваня Лай Циндэ о том, что он действительно является поборником «независимости Тайваня» и всегда выступает за «суверенитет и независимость» Тайваня. Он также заявил, что в «консенсусе 1992 года» вовсе нет никакого консенсуса.