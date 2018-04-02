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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: упрямое отстаивание Лай Циндэ позиции "независимости Тайваня" является крайне опасным, он переоценивает свои силы
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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: упрямое отстаивание Лай Циндэ позиции "независимости Тайваня" является крайне опасным, он переоценивает свои силы 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Лай Циндэ упрямо отстаивает позицию «независимости Тайваня» и неоднократно публично высказывался по этому поводу, тем самым безрассудно бросая вызов текущему состоянию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, серьезно провоцируя общественные настроения двух берегов пролива, причиняя вред миру и стабильности в Тайваньском проливе и коренным интересам соотечественников двух берегов пролива, в особенности тайваньских. Такие действия являются крайне опасными, он переоценивает свои силы.
Об этом заявил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
Такой комментарий Ма Сяогуан сделал после недавних очередных высказываний ответственного представителя органа исполнительной власти Тайваня Лай Циндэ о том, что он действительно является поборником «независимости Тайваня» и всегда выступает за «суверенитет и независимость» Тайваня. Он также заявил, что в «консенсусе 1992 года» вовсе нет никакого консенсуса.
Материковая часть Китая и Тайвань принадлежат одному Китаю. Тайвань представляет собой неотделимую часть китайской территории и никогда не сможет отделиться от нее. Мы выступаем категорически против раскольнических действий, направленных на достижение «независимости Тайваня». Все действия и махинации, нацеленные на раскол страны, обречены на провал и непременно столкнутся с осуждением со стороны народа и будут наказаны историей, подчеркнул Ма Сяогуан. -0-
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