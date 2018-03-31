Ван И встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном 

Ханой, 31 марта /Синьхуа/ — В пятницу на полях встречи руководителей в рамках Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И встретился с главой правительства Камбоджи Хун Сеном.
Передав Хун Сену привет от китайских руководителей, Ван И заявил, что Китай и Камбоджа являются стратегически значимым сообществом с единой судьбой, они неизменно поддерживают друг друга, доверяют и помогают друг другу. Китай будет, как и прежде, поддерживать камбоджийский народ в следовании по пути развития, соответствующему реалиям страны, поддерживать Камбоджу в защите государственного суверенитета и законных прав и интересов, а также успешном проведении всеобщих выборов. Китай намерен непрерывно углублять и расширять дружественное сотрудничество с Камбоджей, укреплять с ней контакты и координацию в региональных делах. Ван И выразил уверенность в том, что Камбоджа, со своей стороны, также продолжит играть активную роль в содействии здоровому развитию отношений между Китаем и АСЕАН.
В очередной раз поздравив Си Цзиньпина и Ли Кэцяна с переизбранием на посты председателя КНР и премьера Госсовета КНР, Хун Сен выразил удовлетворение непрерывным укреплением и развитием камбоджийско-китайской традиционной дружбы. Он поблагодарил Китай за оказание Камбодже решительной поддержки в защите государственного суверенитета, независимости и достоинства, отметив, что Народная партия Камбоджи полна уверенности и обладает возможностями вместе с камбоджийским народом содействовать успехам в различных сферах деятельности страны. По его словам, Камбоджа надеется на дальнейшую интенсификацию дружественного сотрудничества с Китаем во всех областях и намерена вносить свою лепту в продвижение взаимодействия между АСЕАН и Китаем. —0—