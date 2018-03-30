Великобритания и Вьетнам купили права на прокат «Смешарики. ДежаВю»

Великобритания, МОСКВА , 30 мар — РИА Новости Вьетнам и страны Ближнего Востока купили права на прокат российского анимационного фильма «Смешарики. ДежаВю» во время кинорынка Filmart в Гонконге , сообщает пресс-служба компании Роскино в пятницу.

Южной Кореи, Японии, Сингапура, Кинорынок Filmart проходил в Гонконге с 19 по 22 марта. В этом году в нем приняли участие более 900 участников из 37 стран мира, среди которых профессионалы из США , Великобритании, Канады Филиппин , Индии и Вьетнама.

"Во время кинорынка компания Odins Eye Entertainment, занимающаяся международной дистрибуцией фильма «Смешарики. ДежаВю» на большинстве территорий, объявила о закрытии сделок по следующим территориям: Великобритания, Ближний Восток, Вьетнам и бывшая Югославия", — говорится в сообщении.

В то же время фильмом «Т-34» компании Марс Медиа заинтересовались Китай , Гонконг, Тайвань, Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур, а лицензия на новый фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли была продана на территорию Китая, уточняется в материале.

Также представители многих компаний заинтересовались услугами кинокомиссии Москвы, которая оказывает помощь в организации съемок в российской столице. Сотрудниками Роскино было проведено более 50 встреч с представителями крупных азиатских кинокомпаний и ассоциаций продюсеров.