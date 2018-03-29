Эксперт: визит Ким Чен Ына был попыткой ослабить экономическое давление Китая на КНДР

"Ким Чен Ын также мог иметь намерение восстановить отношения с Пекином для того, чтобы располагать более сильной позицией на предстоящих переговорах с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и его американским коллегой Дональдом Трампом ", — сказал он. «Он мог ставить своей целью получить некоторую помощь для ослабления эффекта от кампании по оказанию экономического давления [на КНДР]. Однако к настоящему времени ничего не подтверждено», — указал Хэнли.

По мнению эксперта, по-прежнему остается неясным, какая из сторон стала инициатором визита. «В официальном сообщении агентства Синьхуа говорилось, что неожиданный визит был осуществлен по приглашению Си Цзиньпина , однако вопрос о том, для какой из сторон он был более важным, по-прежнему остается открытым», — продолжил аналитик.

"Кажется, что Китаю было все более некомфортно от мысли, что Южная Корея и США ведут и контролируют дипломатический процесс с КНДР. Сейчас Пекин дал четко понять, что он не будет отстранен от важных консультаций [с Пхеньяном ] и развития процессов на Корейском полуострове", — отметил глава центра политических исследований.

По мнению эксперта, не стоит обращать особого внимания на ту атмосферу тайны, которой был окутан визит Ким Чен Ына в Пекин. «То, что встречи между руководством Китая и Северной Кореи держатся в секрете до того момента, когда они завершены, не является беспрецедентным событием. Это скорее характерный для них протокол», — указал он.

"В то же время это могло послужить своеобразным сигналом Вашингтону от Си Цзиньпина после того, как последний был удивлен внезапным решением Трампа встретиться с Ким Чен Ыном, принятым без предварительных консультаций с кем-либо", — продолжил Хэнли. «Заглядывая в будущее, можно отметить важность того, что все стороны поддерживают координацию по проблеме [Корейского полуострова]. Худшим результатом могли бы стать попытки Северной Кореи вбить клинья между США, Китаем, Южной Кореей, Японией Россией для того, чтобы снова постараться получить преференции», — резюмировал он.

Визит Ким Чен Ына Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. В понедельник японские СМИ сообщили, что неназванный высокопоставленный представитель КНДР находится с визитом в столице Китая, куда прибыл на специальном правительственном поезде. В понедельник и вторник в центре города и в районе государственных резиденций был замечен охраняемый кортеж без опознавательных знаков. Во вторник во второй половине дня делегация КНДР покинула китайскую столицу на правительственном железнодорожном составе.

Власти Китая сообщили о визите лишь в среду утром. Согласно официальным заявлениям, в ходе поездки прошли переговоры лидера КНДР с китайским председателем Си Цзиньпином. Как отметил глава КНР, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.