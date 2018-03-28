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Более 200 тайваньских соотечественников примут участие в церемонии поминовения легендарного императора Хуанди в материковой части Китая
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 200 тайваньских соотечественников примут участие в церемонии поминовения легендарного императора Хуанди в материковой части Китая 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 28 марта /Синьхуа/ — Более 200 тайваньских соотечественников примут участие в церемонии поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди, известного как Желтый император. Мероприятие состоится в континентальной части Китая в День поминовения усопших, который в этом году выпадает на 5 апреля.
Как сообщил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ань Фэншань, на церемонии будут присутствовать бывший председатель партии Гоминьдан Хун Сючжу, председатель партии Синьдан /Новая партия/ Юй Мумин и другие представители общественности Тайваня.
Легендарный император Хуанди считается основателем китайской цивилизации и первопредком всех китайцев.
Ежегодная церемония поминовения Хуанди проходит в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ в День поминовения усопших, или праздник Цинмин, когда китайцы чтят память предков и умерших членов семьи. -0-
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