Более 200 тайваньских соотечественников примут участие в церемонии поминовения легендарного императора Хуанди в материковой части Китая

Пекин, 28 марта / Синьхуа / — Более 200 тайваньских соотечественников примут участие в церемонии поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди, известного как Желтый император. Мероприятие состоится в континентальной части Китая в День поминовения усопших, который в этом году выпадает на 5 апреля. Как сообщил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ань Фэншань , на церемонии будут присутствовать бывший председатель партии Гоминьдан Хун Сючжу, председатель партии Синьдан /Новая партия/ Юй Мумин и другие представители общественности Тайваня. Легендарный император Хуанди считается основателем китайской цивилизации и первопредком всех китайцев. Ежегодная церемония поминовения Хуанди проходит в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ в День поминовения усопших, или праздник Цинмин, когда китайцы чтят память предков и умерших членов семьи. -0-