Зачем Ким Чен Ын ездил в Пекин

Пекин с 25 марта по 28 марта принимал делегацию из Северной Кореи, сообщает агентство «Синьхуа» . В ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин предложил развивать двусторонние отношения на основе четырех принципов — за счет активизации контактов на высшем уровне, путем развертывания стратегического диалога, с особым акцентом на мирное развитие, а также благодаря усилению дружественных контактов.

Лидер КНДР, в свою очередь, поздравил председателя Си Цзиньпина с переизбранием на пост и пригласил посетить Северную Корею. Его приглашение, по данным южнокорейских СМИ, было принято. «Необходимо укрепить стратегическое взаимопонимание, усилить единство и сотрудничество КНДР и Китая», — отметил Ким Чен Ын. Си Цзиньпин также пригласил северокорейского лидера ещё раз посетить Китай.

Кто из Северной Кореи приехал на бронепоезде в Китай

В эфире НСН научный сотрудник Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Ирина Ланцова отметила, что визит Ким Чен Ына в КНР был скорее показательным.

«Китай — это давний партнёр Северной Кореи. Логично, что первый иностранный визит Ким Чен Ын был совершен в Пекин, особенно в условиях серьёзно меняющейся ситуации в Северо-Восточной Азии и в связи с тем, что в последние месяцы отношения между КНДР и КНР были осложнены. В принципе, в условиях такой геополитической ситуации такой визит весьма актуален. Северокорейские лидеры всегда неохотно уезжали за пределы страны, поэтому это очень показательный момент», — отметила эксперт.

О подробностях состоявшейся встречи лидеров государств бывший министр иностранных дел Китая Ян Цзечи сообщит в ходе визита в Южную Корею, который состоится 29 марта, сообщает «Ренхап». По словам дипломата, развитие ситуации с Северной Кореей «превосходит ожидания» китайских властей.

Визит лидера Северной Кореи уже привлек внимание мирового сообщества. Так, Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио испытывает большой интерес к визиту северокорейского лидера в Китай и ожидает от Пекина развернутых объяснений, отмечает агентство Киодо.

Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерса, по данным телеканала CNN, назвала диалог между странами доказательством того, что «кампания максимального давления», которую проводит США , создает подходящую атмосферу для диалога с Северной Кореей.

Отметим, что в последнее время отношения КНДР с Пекином ухудшились, несмотря на практически полную (90% торговли и такая же доля гуманитарной помощи) экономическую зависимость от него.