В Марокко прошел 2-й Форум дружбы Китая и Марокко

Форум был совместно организован Китайским народным обществом дружбы с заграницей и Обществом дружественных обменов Марокко и Китая.

Накануне в церемонии открытия форума приняли участие заместитель главы Китайского народного общества дружбы с заграницей Линь И, председатель Общества дружественных обменов Марокко и Китая Мухамед Халиль, министр туризма, авиаперевозок, ремесел и социально-экономического развития Марокко Мухамед Сагид, посол Китая в Марокко Ли Ли.

Целью Форума дружбы является укрепление взаимного понимания Китая и Марокко на уровне провинций и городов, содействие практическому сотрудничеству сторон в области экономики, торговли, культуры и туризма. —0—