В Марокко прошел 2-й Форум дружбы Китая и Марокко 

Рабат, 27 марта /Синьхуа/ — Второй Форум дружбы Китая и Марокко состоялся 26-27 марта в городе Агадир на юге Марокко.
Форум был совместно организован Китайским народным обществом дружбы с заграницей и Обществом дружественных обменов Марокко и Китая.
Накануне в церемонии открытия форума приняли участие заместитель главы Китайского народного общества дружбы с заграницей Линь И, председатель Общества дружественных обменов Марокко и Китая Мухамед Халиль, министр туризма, авиаперевозок, ремесел и социально-экономического развития Марокко Мухамед Сагид, посол Китая в Марокко Ли Ли.
Целью Форума дружбы является укрепление взаимного понимания Китая и Марокко на уровне провинций и городов, содействие практическому сотрудничеству сторон в области экономики, торговли, культуры и туризма. —0—