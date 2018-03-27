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В Марокко прошел 2-й Форум дружбы Китая и Марокко
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В Марокко прошел 2-й Форум дружбы Китая и Марокко 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Рабат, 27 марта /Синьхуа/ — Второй Форум дружбы Китая и Марокко состоялся 26-27 марта в городе Агадир на юге Марокко.
Форум был совместно организован Китайским народным обществом дружбы с заграницей и Обществом дружественных обменов Марокко и Китая.
Накануне в церемонии открытия форума приняли участие заместитель главы Китайского народного общества дружбы с заграницей Линь И, председатель Общества дружественных обменов Марокко и Китая Мухамед Халиль, министр туризма, авиаперевозок, ремесел и социально-экономического развития Марокко Мухамед Сагид, посол Китая в Марокко Ли Ли.
Целью Форума дружбы является укрепление взаимного понимания Китая и Марокко на уровне провинций и городов, содействие практическому сотрудничеству сторон в области экономики, торговли, культуры и туризма. —0—
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