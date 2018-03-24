В феврале китайский авторынок просел на 10%

По данным от автоаналитиков, февральские продажи автомобилей в Китае уменьшили свои показатели на 9,6%.

По мнению автоэкспертов, данная тенденция не является особо актуальной и вызвана исключительно затяжным празднованием китайского нового года.

Такое мнение можно сформировать, опираясь на статистику двух месяцев текущего года. За этот период авторынок Китая показал прирост 2,1%.

В целом специалисты авторынка прогнозируют китайскому авторынку стабильный рост в районе 4% к показателям прошлого года. Тогда было реализовано 24718000 единиц автотехники.

Такой невысокий процент роста автоэксперты связывают с актуальными нынче для Китая проблемами с экологией. На этом фоне руководство страны старается максимально ограничить появление на китайских дорогах дополнительных источников вредных выбросов.

Значит весь упор будет взят на населенные пункты удаленные от центральной части страны. Также китайцы станут больше покупать «зеленые» автомобили на электротяге.