Новая система власти в Китае: сохранится ли мирное развитие?

КНР Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) официально избрало на второй срок в качестве своего председателя Си Цзиньпина . Его ближайший соратник Ван Цишань (Wang Qishan) занял пост вице-президента, что стало важным шагом в серии персональных назначений, говорящих о том, что внешняя политика будет играть ключевую роль в новом правительстве председателя Си.

ВСНП также отменило конституционное положение, ограничивающее пребывание на посту председателя КНР в течение двух сроков. Установился внутренний политический курс Китая, при котором Си твердо стоит у руля. Кажется, больше всего китайское руководство беспокоит международная дипломатия. Если администрация Си будет сотрудничать с мировым сообществом, тогда это будет желательным и для Японии . В Конституцию Китая также была добавлено положение о том, что страна «будет придерживаться мирного пути развития», но будет ли Китай следовать этому новому положению? Мы будем внимательно следить за этим.

Дональда Трампа. Вице-президент Ван Цишань присоединился к переговорам с США по экономическим вопросам, он имеет очень хорошие связи в этой стране. Он также ушел с поста, который ранее занимал в Коммунистической партии Китая (КПК), и стал политически независимым. Вероятно, что Ван был специально выбран, чтобы помочь предотвратить рост противоречий в сфере торговли со все более протекционистски настроенной администрацией президента США

Между тем, старая «японская рука» и министр иностранных дел Ван И (Wang Yi) получил должность государственного советника, повысив силу своего голоса в правительстве Китая. А Ян Цзечи (Yang Jiechi), бывший посол в США и бывший министр иностранных дел Китая, стал первым дипломатом за последние 15 лет, который вошел в состав Политбюро ЦК КПК. Мы можем говорить о важности лиц, так или иначе связанных с международными отношениями, в рядах китайского руководства.

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится продвигать свою региональную экономическую инициативу «Один пояс, один путь», используя для внешней поддержки известных в зарубежных кругах лиц. Мы понимаем, что в качестве новой крупной экономической державы растет интерес Китая к мировому сообществу, как и его стремление значительно расширить свое международное присутствие.

Однако инициатива «Один пояс, один путь» привела к серьезным международным спорам, в которых участвуют даже такие страны как Шри-Ланка Мальдивы . Крупные державы горят желанием осуществлять крупные проекты, но государства «местного значения», такие, как например Индия , обеспокоены растущим влиянием Китая.

Между тем, экспансионистская доктрина Китая в Южном и Восточного-Китайском морях вызвала трения с Японией, Вьетнамом Филиппинами и другими странами региона. Пекину пора произвести переоценку этой политики.

В еще одной проблемной точке мира КНДР согласилась на двусторонние переговоры с Южной Кореей и США, что, видимо, может привести к разрешению северокорейского кризиса, самого большого дестабилизирующего фактора в современной Восточной Азии. Китай должен быть глубоко вовлечен и в решение этой международной проблемы.

Точно так же, как мы говорим про «Америку Трампа», мы можем сказать про «Россию Путина», а теперь уже и про «Китай Си». Если бы эти фразы стали означать, что упомянутые лидеры всегда на первое место ставят лишь интересы своих собственных стран, это уменьшало бы региональную стабильность. Этого следует избегать.

Мы беспокоимся о системе государственной власти в Китае, но для создания порядка и стабильности в Восточной Азии необходимы переговоры между Японией и Китаем. Прежде всего, давайте посмотрим, какую позицию займет новое правительство Си Цзиньпина.