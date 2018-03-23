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РФ и Вьетнам будут отстаивать принципы справедливости
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Россия и Вьетнам будут отстаивать принципы справедливости, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Россия и Вьетнам продолжат отстаивать принципы правды и справедливости на международных площадках, в первую очередь в ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем в пятницу.
По его словам, российско-вьетнамская дружба исчисляется многими десятилетиями.
"Мы очень признательны нашим друзьям за то, как бережно вы храните память об оказанной вам помощи в ходе освободительной войны и восстановления войны", — отметил Лавров.
"И сегодня мы продолжаем отстраивать принципы справедливости и правды в международных делах, координируя наши действия в международных организациях, прежде всего в ООН", — добавил глава МИД РФ.
В свою очередь, вьетнамский министр выразил уверенность, что визит Лаврова во Вьетнам укрепит двусторонние отношения.
"Высоко ценим симпатии вашего руководства в адрес нашей страны", — сказал он. "Убежден, что под руководством президента (РФ Владимира) Путина отношения между двумя нашими странами будут неуклонно развиваться", — заключил министр
Сергей Лавров прибыл в Ханой накануне из Токио. Российский министр уже провел переговоры с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Ожидается, что глава российского дипведомства также будет принят в пятницу президентом республики Чан Дай Куангом.
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