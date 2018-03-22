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Эксклюзив: Китай продемонстрировал готовность к историческому скачку и новому глобальному рывку — редактор международного отдела газеты «Беларусь сегодня»
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Эксклюзив: Китай продемонстрировал готовность к историческому скачку и новому глобальному рывку — редактор международного отдела газеты «Беларусь сегодня» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 22 марта /Синьхуа/ — КНР доказала жизнеспособность своей модели, социализм с китайской спецификой постоянно демонстрирует значительную результативность, что обозначает исторический скачок китайской нации. Об этом заявила в интервью корр. Синьхуа редактор международного отдела газеты «Беларусь сегодня» Нина Романова, говоря о прошедших в Пекине сессиях ВСНП и ВК НПКСК.
"Решения сессии Всекитайского собрания народных представителей, на мой взгляд, рассчитаны на очень длительную историческую перспективу развития не только самого Китая, но и всего мира", — заявила она, подчеркнув, что «итоги сессии Всекитайского собрания народных представителей я расцениваю как подготовку — и определенную готовность — Китайской Народной Республики к большому глобальному рывку».
Н. Романова считает, что пример развития Китая может стать «новым выбором» для развивающихся стран.
Она отметила, что включение в Конституцию КНР идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи «приведет к тому, что позиция партии законным путем станет государственной волей».
"Глядя на эти процессы из Беларуси, надо отметить, что цели поставлены конкретные и масштабные. Для их достижения уже недостаточно высоких темпов внутреннего развития. Нужен выход на глобальный уровень. Собственно, таким выходом и стала транснациональная инициатива «Один пояс, один путь», — сказала редактор.
Говоря о конституционном закреплении «работы над строительством сообщества с единой судьбой для всего человечества», Н. Романова отметила, что «китайская мечта» выходит на глобальный уровень.
"Приятно, что наша страна разделяет эти идеи не только на ценностном, но и на чисто практическом уровне, участвуя в инфраструктуре нового Шелкового пути", — подчеркнула она. —0—
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