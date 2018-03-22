Председатель ККСРМТ: Китай готов содействовать Кувейту в диверсификации экономики

Эль-Кувейт , 22 марта / Синьхуа / — Концепции развития КНР Кувейта в большой степени совместимы, а их производственные структуры дополняют друг друга своими преимуществами, Китай готов содействовать Кувейту в диверсификации экономики. Об этом заявил в среду на втором Кувейтском инвестиционном форуме председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли /ККСРМТ/ Цзян Цзэнвэй.

Он отметил, что Китай придерживается стратегии открытости, направленной на достижение взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. Как ожидается, в течение последующих 15 лет страна импортирует товары стоимостью 24 трлн долларов, привлечет зарубежные инвестиции в размере 2 трлн долларов и вложит в экономику других стран такой же объем средств. Это, по словам Цзян Цзэнвэя, предоставит миру еще больше «китайских возможностей».

Он указал, что КНР является одним из важнейших торговых партнеров Кувейта, а последний — важной для Китая страной-экспортером сырой нефти. Торгово-экономические отношения между странами демонстрируют бурное развитие.

Для содействия диверсификации экономики Кувейта Цзян Цзэнвэй предложил стимулировать сотрудничество по крупным проектам, а также укреплять взаимодействие в сферах энергетики, инфраструктуры и современной индустрии услуг.

Он также отметил, что, будучи крупнейшей в Китае структурой по содействию развитию торговли и инвестиций, ККСРМТ готов укреплять контакты с соответствующими организациями Кувейта, а также создать платформу и условия для сотрудничества бизнеса.

Нынешний форум открылся 20 марта в кувейтской столице и продлится два дня. Участники мероприятия обсудят такие темы, как «инвестирование в будущее Кувейта», «стратегия развития и упрощение процедур торговли», «инвестиции в молодежь: инновации, наука и техника», «финансы и устойчивое развитие» и «Видение Кувейта 2035». Участие в форуме принимает и делегация в составе более 70 китайских предпринимателей во главе с Цзян Цзэнвэем. —0—