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Председатель ККСРМТ: Китай готов содействовать Кувейту в диверсификации экономики
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Председатель ККСРМТ: Китай готов содействовать Кувейту в диверсификации экономики 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Эль-Кувейт, 22 марта /Синьхуа/ — Концепции развития КНР и Кувейта в большой степени совместимы, а их производственные структуры дополняют друг друга своими преимуществами, Китай готов содействовать Кувейту в диверсификации экономики. Об этом заявил в среду на втором Кувейтском инвестиционном форуме председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли /ККСРМТ/ Цзян Цзэнвэй.
Он отметил, что Китай придерживается стратегии открытости, направленной на достижение взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. Как ожидается, в течение последующих 15 лет страна импортирует товары стоимостью 24 трлн долларов, привлечет зарубежные инвестиции в размере 2 трлн долларов и вложит в экономику других стран такой же объем средств. Это, по словам Цзян Цзэнвэя, предоставит миру еще больше «китайских возможностей».
Он указал, что КНР является одним из важнейших торговых партнеров Кувейта, а последний — важной для Китая страной-экспортером сырой нефти. Торгово-экономические отношения между странами демонстрируют бурное развитие.
Для содействия диверсификации экономики Кувейта Цзян Цзэнвэй предложил стимулировать сотрудничество по крупным проектам, а также укреплять взаимодействие в сферах энергетики, инфраструктуры и современной индустрии услуг.
Он также отметил, что, будучи крупнейшей в Китае структурой по содействию развитию торговли и инвестиций, ККСРМТ готов укреплять контакты с соответствующими организациями Кувейта, а также создать платформу и условия для сотрудничества бизнеса.
Нынешний форум открылся 20 марта в кувейтской столице и продлится два дня. Участники мероприятия обсудят такие темы, как «инвестирование в будущее Кувейта», «стратегия развития и упрощение процедур торговли», «инвестиции в молодежь: инновации, наука и техника», «финансы и устойчивое развитие» и «Видение Кувейта 2035». Участие в форуме принимает и делегация в составе более 70 китайских предпринимателей во главе с Цзян Цзэнвэем. —0—
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