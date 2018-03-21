Генеральный секретарь ШОС Р. Алимов поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР

"Под Вашим мудрым руководством китайский народ с большим энтузиазмом и последовательностью идет навстречу к китайской мечте. Китай добился огромных успехов во всех областях социально-экономического развития страны, жизненный уровень его миллиардного народа неуклонно растет, международный авторитет постоянно повышается", — говорится в послании.

В послании указывается, что выдвинутые китайской стороной инициатива «Пояс и путь» и концепция строительства человеческого сообщества с единой судьбой получили высокую оценку и позитивный отклик от международного сообщества.

Р. Алимов высоко оценил большой вклад, внесенный КНР в здоровое и стабильное развитие Шанхайской организации сотрудничества и отметил ее важную конструктивную роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития на Евразийском пространстве.