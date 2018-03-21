Генеральный секретарь ШОС Р. Алимов поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР 

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ Рашид Алимов направил поздравительное послание в адрес Си Цзиньпина в связи с его избранием на пост председателя Китайской Народной Республики.
"Под Вашим мудрым руководством китайский народ с большим энтузиазмом и последовательностью идет навстречу к китайской мечте. Китай добился огромных успехов во всех областях социально-экономического развития страны, жизненный уровень его миллиардного народа неуклонно растет, международный авторитет постоянно повышается", — говорится в послании.
В послании указывается, что выдвинутые китайской стороной инициатива «Пояс и путь» и концепция строительства человеческого сообщества с единой судьбой получили высокую оценку и позитивный отклик от международного сообщества.
Р. Алимов высоко оценил большой вклад, внесенный КНР в здоровое и стабильное развитие Шанхайской организации сотрудничества и отметил ее важную конструктивную роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития на Евразийском пространстве.
Генеральный секретарь ШОС выразил уверенность, что саммит ШОС, который пройдет в июне этого в Циндао, непременно даст новый импульс дальнейшему развитию Шанхайской организации сотрудничества. —0—