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Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры
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Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters
Сеул выступил с предложением провести 29 марта переговоры на высоком уровне с северокорейской стороной, чтобы обсудить детали предстоящей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в сообщении представителя администрации южнокорейского президента Ким Ый Гёма.
Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей надвое Корейский полуостров. Вслед за этим планируется организовать встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
"Предлагаем в конце апреля перед межкорейским саммитом провести межкорейские переговоры на высоком уровне. Надеемся, что датой встречи будет 29 марта, а местом — Пханмунчжом", — приводится заявление Ким Ый Гёма на странице администрации в Facebook.
По данным агентства Ренхап, предложение провести переговоры поступило в среду в ходе второго заседания комитета по подготовке встречи двух лидеров, которое проводилось в резиденции президента Южной Кореи.
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